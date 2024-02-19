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Beşiktaş, Umut Tahir Güneş ile ayrılığı açıkladı

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#Beşiktaş#Umut Tahir Güneş#Basketbol
Beşiktaş, Umut Tahir Güneş ile ayrılığı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 18:24

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz." denildi.

Umut Tahir Güneş kimdir?

Umut Tahir Güneş, 1980 yılında Mardin’de doğmuştur. İş insanı Güneş evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Umut Tahir Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketbol şubesinden sorumlu yönetici görevindeydi. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle beraber görevinden istifa eden Güneş, 21 saat sonra tekrar eski görevine geri döndü.

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#Beşiktaş#Umut Tahir Güneş#Basketbol

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