×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, UEFA'ya listesini bildirdi! Rebic, Ghezzal ve Cenk Tosun...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA#Neftçi Bakü
Beşiktaş, UEFAya listesini bildirdi Rebic, Ghezzal ve Cenk Tosun...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 21:00

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra Ghezzal ve Cenk Tosun da listede yer aldı.

Haberin Devamı

Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun

B Listesi

Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Aytuğ Batur Kömeç, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Cemal Azad Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#UEFA#Neftçi Bakü

BAKMADAN GEÇME!