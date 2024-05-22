Beşiktaş, Türkiye Kupası final maçında çift forvet

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor... Kupaya özel bir taktik hazırlayan teknik direktör Serdar Topraktepe, sezonun bu en önemli maçına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre Topraktepe, Cenk Tosun-Vincent Aboubakar ikilisini ileri uçta oynatacak. Başarılı teknik adam, bordo mavililer karşısında Gedson’u hücuma yönelik kullanmayı planlarken Ghezzal ve Muci de Topraktepe’nin jokerleri olacak.

Topraktepe yaptığı açıklamada, “Bu maçı kazanarak Avrupa Ligi’ne gitmeyi garantilemek ve son hafta Kasımpaşa maçına rahat çıkmak istiyoruz. Hatayspor karşısında iki kez yenik duruma düşmemize karşın puan alarak karakterimizi ortaya koydu. Olimpiyat Stadı’ndan galip ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.