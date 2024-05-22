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Beşiktaş, Türkiye Kupası final maçında çift forvet

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#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Trabzonspor
Beşiktaş, Türkiye Kupası final maçında çift forvet
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Teknik Direktör Serdar Topraktepe, Trabzonspor maçının taktiğini hazırlıyor. Beşiktaş’ın teknik patronu Cenk Tosun-Vincent Aboubakar ikilisini ileri uçta oynatacak. Topraktepe, Gedson’u ise hücuma yönelik kullanmayı planlıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor... Kupaya özel bir taktik hazırlayan teknik direktör Serdar Topraktepe, sezonun bu en önemli maçına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre Topraktepe, Cenk Tosun-Vincent Aboubakar ikilisini ileri uçta oynatacak. Başarılı teknik adam, bordo mavililer karşısında Gedson’u hücuma yönelik kullanmayı planlarken Ghezzal ve Muci de Topraktepe’nin jokerleri olacak.

Topraktepe yaptığı açıklamada, “Bu maçı kazanarak Avrupa Ligi’ne gitmeyi garantilemek ve son hafta Kasımpaşa maçına rahat çıkmak istiyoruz. Hatayspor karşısında iki kez yenik duruma düşmemize karşın puan alarak karakterimizi ortaya koydu. Olimpiyat Stadı’ndan galip ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

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#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Trabzonspor

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