Beşiktaş transferde fırsat kovalıyor! Sağ kanat...

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktörü Şenol Güneş’in istediği tüm mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını belirtirken noktayı bir fırsat transferi ile koyabileceklerini ifade etti.

Siyah beyazlıların asbaşkanı sezon öncesi yapılan planlamalar dahilinde transferleri tamamladıklarını ve belki son dakikada bir sağ kanat oyuncusu alabileceklerini belirtti. Avrupa’da başta 5 büyük ligde olmak üzere transfer sona ererken siyah beyazlılar M.United’dan stoper Eric Bailly’yi kadrosuna katmıştı.

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Kartal'da sağ kanat için de arayışlar sürerken Kocadağ, sezon başından bu yana sergilenen futboldan mutlu olduklarını belirtti ve “Sezona iyi başladık. Konfederasyon Kupasında iyi sonuçlar alarak gruplara kaldık. Bundan sonra hedefimiz gruplardan çıkmak. Bunu başaracak güçlü kadroya sahibiz” dedi.

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