Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Ante Rebic, mavi kartlı oyuncu, yerli isimler...

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Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip 2 maç oynadı. Onlar da bayağı zorladılar. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun hakimiyeti iyiydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu.

Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç de değişiklik yapmayabilirdik, 3 tane yaptık. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular var, rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek. Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Güzel bir ortam var. Bunu oyun kalitesi olarak göstermek istiyoruz.

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"REBIC'İ BİLMİYORUM, BAŞKA OYUNCU DA OLABİLİR"

Elimizde bulunan oyuncuların, oynadığımız oyunu bilen, bunun üzerine çeşitlilik koyabilecek oyuncular. Bunlara katılan genç oyuncular var. Onların da sayısını çoğaltmak istiyoruz. Onların katılımı da önemli. Aynı şekilde de transfer yapmak, transferle ilgili geçen Rebic'le konuştuğumda 2 oyuncuyu bu maçtan önce kadroya yazma durumumuz vardı. Gelirse yazabiliyorduk, gelmediği için söyledim. Ama yarın ne gibi gelişmeler olur, başka oyuncu olabilir. Başka oyuncu olabilir. Çok konuşulan oyuncular vardı. Ha geldi, gelecek diye, gelmedi.

Dün de konuştum Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Sadece üzüldüğümüz çalışan bir arkadaşın ayrılması oldu ama bunlar oluyor.

Daha sezon başı, bugünkü oyun, rakibin gücüyle orantılı. Bütün takımlar için geçerli, 6-8 haftalık dönemde dalgalanma olabilir. Adaptasyon dönemini iyi geçirmemiz lazım.

"BELKİ MAVİ KARTLI OYUNCU ALIRIZ"

Transferde Türk oyuncularla ilgili düşüncemiz var. Ama bize iş olsun diye alacağımız Türk oyuncu yok. Direkt oluyorsa, mevkisinin en iyisiyse en iyisiyle onu da almak isteriz. Belki mavi kartla alırız. Ondan sonra kırmızı kart gösterirler bize. Kartlara girdik bu ara, bugün sarı kart görmedik.

"BİZİM İŞİMİZ SAHADA"

Rakiplerle ilgili konuşmak çok doğru değil. Başkalarının ne yaptığı bizim için önemli değil. Elimizde olan bir şey değil. Biz kendimizi en doğru yerde, kulübün ekonomisine, en doğru yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz. Spekülasyon yapmak için kullanılıyor. Biz yokuz orada. Bizim uzak olduğumuz bir konu. Ben ne dersem yanlış anlaşılacak. Kulüp elinden geleni yapıyor. transfer yapılmazsa da biz işimizi yapacağız. Sahada yarışacağız. En iyi oyuncularla en iyi oynarsınız ama bunun garantisi yok. Kendi inandığınız şeyi yapmalısınız.

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"GHEZZAL EN KISA ZAMANDA SAHADA OLACAK"

Rachid Ghezzal’ın bugün sahada olmasını isterdim. Şanssızlık yaşadı ve sakatlığı var. Ama şunu söyleyebilirim ki her gün daha da iyiye gidiyor. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde gösterdiği çaba ile aramıza dönecektir. Onu tekrar sahada görmek için bekliyoruz.