Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kimseye karşı ezilmedik

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN İYİ BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Enteresan bir grup. Bu gruptan çıkmak için iyi başlamamız gerekiyor. Maça hazırız. Grubumuzdaki en pahalı takım Club Brugge. Daha önce Brugge'e çok defa geldim. Güzel bir şehir. Hava soğuk, zemin güzel. Yarın da yağış bekleniyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da başarılı işler yapan bir takım. 140 milyon Euro civarında takım değerleri var. Çok genç oyuncuları var. Oyunu kopmadan oynuyorlar. Geçen sene şampiyonluğu ligde kaybettiler ama Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine ettiler. Çok iyi oyuncular çıkardılar. Bizim kadar olmasa bile baskın bir taraftarları var. Kazanmak için oynayacağız. Umarım güzel maç olur ve oyundan keyif alırız. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Önemli olan dirençli ve tutkulu olmaktır."

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"HİÇBİR MAÇTA EZİLEREK OYNAMADIK"

"Kiminle başlayacağımız maç günü belli olacak. Kaybettiğimiz 5 puan var. Hiçbir maçta ezildiğimizi hatırlamıyorum ben. Hatalar olmuştur, olacaktır. İnanç, direnç, tutku olduğu sürece istediğimiz kadar puan kaybedelim. Ama son maçta bunları görmediğimiz için hata yaptık ve geride kaldık. Yarın gücümüzün ne olduğunu siz de göreceksiniz biz de. Pendikspor maçı ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Biraz dikkatli olsak 5 puanı alırdık. Uzun zaman sonra kaybettik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum."

"OMAR COLLEY ŞU AN HALSİZ"

"Eric Bailly geç geldi ve U23 Takımı ile çalıştı. Şu anda bizimle birlikte çalışıyor. Belçika'ya gelen herkes oynayabilir. Tayfur Bingöl'ü bıraktık, o da takımında daha az idman yaptı. İdman açığını kapatmasını istedik. Eric Bailly hazır. Omar Colley halsiz, onu değerlendireceğiz. Bir karar vereceğiz."