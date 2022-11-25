Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istediği transferi açıkladı! Ronaldo, Talisca, Rosier, Ghezzal ve Dele Alli...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın son durumu, transfer çalışmaları ve oyuncu performansları hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır.

SIKINTILAR OLDU

Antrenmanlarda da sıkıntılar oldu. Bugün sabahki idmanımız kuvvet ve sahada çalışmaydı. Pazartesi günü iki idmanı da açık tutabilirim. Zaman zaman basın gelebilir isterse. Hep birlikteyiz. Aynı işi yapıyoruz aslında. Doğru bilgiler verilirse sağlıklı çalışırız

HAZIR OLMALILAR

Aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sıcak hava oluşturabilirsek daha büyük sinerji olacaktır. Gruplaşmalara tahammülümüz yok. Bir kişi bile olsa burada durmayacak. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Çalıştığım arkadaşlar da buna hazır olmalı

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TAKIM KIRILGANLIK GÖSTERDİ

Çok ters kırılmalar oldu. Takım kırılganlık gösterdi. Sorumluluk almaktan imtina ettiler. Kaçmanın kimseye yararı yok. Üstüne gideceğiz. Hiçbir konuda pes etmek yok. İşini iyi yapmayı ön plana çıkaracağız. O zaten sonucu getirir. Getirmezse gücümüz yetmedi deriz.

GÜÇ SIKINTISI VAR

Takımda bir güç kuvvet sıkıntısı var. Çalışmalarda bulunu da görüyoruz. Şu anda çalıştığımız grubun sayısı az. Genç takımlardan oyuncular aldık. Kampın ilk döneminde kuvvet dayanıklılık çalışmaları yapacağız

BREZİLYA GİBİ İSTERİM

Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak istiyoruz. Nasıl futbol istiyorsun derseniz? Brezilya gibi. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak bize adım attırır.

DELE ALLI'NİN DURUMU

Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum. Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok

TAKIMIN DİREKT OYUNCUSU

Valentin Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir.

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BURADA OLMASINI İSTERİM

Kayserisporlu Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim

GHEZZAL AÇIKLAMASI

Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli göreceğiz.

RONALDO VE TALISCA AÇIKLAMASI

Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız. Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz.