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GeriFutbol Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar! Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor
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Haber Giriş: 26.06.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar! Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor

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Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar! Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor
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Beşiktaş-Konyaspor maçında beIN Sports, tribündeki Misli.com ilanını göstermemek için kamera açılarını değiştirdi. İzleyiciler beIN Sports'a tepki yağdırdı.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma, yayıncılık konusunda dikkat çeken anlar yaşandı.

Misli.com, seyircisiz maçlarda takımlara maddi destek vermek için karşı tribünlere dev ilan verdi. Ancak beIN Sports, bu pankartları göstermemek için kamera açılarını değiştirdi.

İzleyiciler, yayıncı kuruluşun bu tutumu nedeniyle ilk yarıda Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakların büyük bölümünü izleyemedi ve buna tepki gösterdiler.

Aynı durum ikinci yarıda ise sağ kanattaki ataklarda yaşandı. İzleyiciler, sosyal medyadan attıkları yorumlarla yayıncı kuruluşa eleştiri yağdırdılar.


Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor

Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor

 

Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor

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