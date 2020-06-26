Beşiktaş taraftarını çıldırtan anlar! Yayıncı kuruluşa tepki yağıyor

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma, yayıncılık konusunda dikkat çeken anlar yaşandı.

Misli.com, seyircisiz maçlarda takımlara maddi destek vermek için karşı tribünlere dev ilan verdi. Ancak beIN Sports, bu pankartları göstermemek için kamera açılarını değiştirdi.

İzleyiciler, yayıncı kuruluşun bu tutumu nedeniyle ilk yarıda Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakların büyük bölümünü izleyemedi ve buna tepki gösterdiler.

Aynı durum ikinci yarıda ise sağ kanattaki ataklarda yaşandı. İzleyiciler, sosyal medyadan attıkları yorumlarla yayıncı kuruluşa eleştiri yağdırdılar.







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