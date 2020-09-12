Beşiktaş taraftarına destek çağrısı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda ilkini düzenlediği "Bırakmam Seni" yardım kampanyasının ikincisi önceki akşam Vodafone Park'ta gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan geceye başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve de sporcular katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'den sonra yönetim içerisinden en yüksek bağışı yapan Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar oldu.

Avşar duygularını şöyle ifade etti:

"Beşiktaş'ın benim için anlamı çok büyük. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde tüm Beşiktaş sevdalıları gibi ben de taşın altına elimi koymak istedim. Tüm taraftarları da kulübümüze destek olmaya çağırıyorum"

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