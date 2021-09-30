Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü hafta maçları kapsamında oynanacak. Şu ana kadarki müsabakalardan puan alamayan temsilcimiz, saha ve seyirci avantajını kullanarak maçtan galip ayrılmak istiyor. İşte, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının tarihi...
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim tarihinde oynanacak. Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş