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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

#Beşiktaş-Sporting Lizbon Maçı#Beşiktaş-Sporting Lizbon Maçı Hangi Kanalda?
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman İşte Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü hafta maçları kapsamında oynanacak. Şu ana kadarki müsabakalardan puan alamayan temsilcimiz, saha ve seyirci avantajını kullanarak maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman?

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ikinci grup maçında Ajax deplasmanında mağlup oldu. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu gelişmenin ardından Sporting Lizbon ile yapılacak 3. grup maçının tarihi merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü...

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim tarihinde oynanacak. Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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