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Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

#Beşiktaş#Sporting Lizbon#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.

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#Beşiktaş#Sporting Lizbon#Şampiyonlar Ligi

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