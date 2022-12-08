Beşiktaş 2-1 Sporting Charleroi (Hazırlık maçı özeti ve golleri)

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Beşiktaş, Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında Sporting Charleroi ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Muleka ile öne geçen siyah-beyazlılar, 40. dakikada Tayyip Talha ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıya geride giren Sporting Charleroi, 50. dakikada Hosseinzadeh ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş'ta 58. dakikada Dele Alli penaltıdan yararlanamazken kalan dakikalarda başka gol olmadı.

GÜNEŞTEN 3LÜ SAVUNMA TERCİHİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sporting Charleroi karşısında takımını 3lü savunmayla saha sürdü. Lig devam ederken genel olarak savunmada 4lü sistemi tercih eden tecrübeli teknik direktör, daha önce yaptığı açıklamalarda takımı farklı formasyonlarla sahaya sürebileceğini ifade etmişti. Güneş, hazırlık maçında savunma 3lüsünü Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'dan oluşturdu.



CENK TOSUN GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE FORMA GİYMEDİ



Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli golcü Cenk Tosun, Charleroi karşılaşmasında grip olduğu için görev yapamadı.



EROL BULUT TRİBÜNDE



Beşiktaş'ın Charleroi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynadığı sahada yer alan tribünler tamamen doldu.



AHMET NUR ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI



Öte yandan siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da Charleroi karşılaşmasını tribünden takip etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün siyah-beyazlıların kamp yaptığı otele geldi. Başkan Çebi, bugün de Beşiktaş'ın Charleroi ile oynadığı karşılaşmayı asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte takip etti.



KEVIN NKOUDOU KAMPA KATILDI



Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin NKoudou, akşam saatlerinde takımın kampına katıldı. 2022 Dünya Kupasında Kamerun formasıyla boy gösteren Kevin NKoudou, Beşiktaş'ın Antalya kampına dahil oldu

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Welinton, Emrecan, Tayfur Bingöl, Necip, Gedson, Masuaku, Dele Alli, Redmond, Muleka

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Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali.