Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e canlı yayında tebrik!

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Romain Saiss’in kaptanlığını yaptığı Fas’ın Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalması Beşiktaş kampında da sevinçle karşılandı.

Afrika ekibinin İspanya’yı penaltılarla elemesinin ardından siyah beyazlı futbolcular Saiss’i görüntülü arayarak tebrik ettiler. Faslı stoper de tebrikleri kabul ederken destekleri için arkadaşlarına teşekkür etti.

İlk kez 2012 yılında çağrıldığı Fas Milli Takımı’nda 70 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkıda bulundu. Romain Saiss gollerinden birini Katar’da grup maçında Belçika ağlarına göndermişti.