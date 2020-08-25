Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi aşkına! PAOK karşısında Kara Kartal'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

PAOK

- Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'un 18 puan gerisinde 2. sırada bitiren PAOK, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gürcü '10 numara' Nikoloz Ninua ve Avusturyalı tecrübeli orta saha Stefan Schwab'ı kadrosuna kattı.

- Süper Lig'de 100+ maça çıkmış Miroslav Stoch ve Portekizli sağ açık Vieirinha takımdan ayrıldı, Kayserispor forması giyerken Beşiktaş'a karşı kaptan çıkıp gol de atan Diego Biseswar takımın önemli kozlarından biri olacak.

- Sağlıklı olduklarında orta sahada ciddi süreler alan Douglas Augusto ve Josip Misic, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

- TD Abel Ferreira; "Maça hem mental hem de fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık..." derken, "Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor..." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ

- Sergen Yalçın'ın gelişiyle büyük bir çıkış gösteren ve Süper Lig'i 3. sırada bitirip Trabzonspor'un aldığı ceza sonrası kendini bir anda Şampiyonlar Ligi kapısında bulan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Douglas, Yunanistan kafilesinde yer almadı.

- Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Victor Ruiz, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz ve Abdoulay Diaby gibi geçen sene takımda önemli süreler alan isimler, bu sene siyah-beyazlılarla birlikte değil.

- Eldivenler sımsıkı bir şekilde Ersin Destanoğlu'na emanet. Sol beke Fabrice N'Sakala, stopere Welinton, orta sahaya Bernard Mensah hamleleri yapıldı.

- Kiradan dönen Cyle Larin ile gol arayacaklar, uzun süren sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz de bu sezon yeni transfer gibi olacak. Kritik maçta sağ bekte Jeremain Lens'in görev alması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PAOK geçen sezonu 5 maçlık yenilgisiz seri ile bitirdik ancak bu 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik)

- Beşiktaş geçen sezonu 4 galibiyetle noktalamıştı. Bu 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

- İki takım da Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta kalelerinde gol gördü.

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