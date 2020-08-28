Beşiktaş salonda çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirdi.



Futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.



Beşiktaş, akşam gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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