Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmış ve tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi gelecek yıla kadar uzatılmıştı.

Siyah-beyazlılarda, şu ana kadar 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ın ardından Redmond ile birlikte Beşiktaş’ın en çok gol katkısı veren 3’üncü ismi oldu.

Öte yandan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu durumunda.



PERFORMANSINA GÜNEŞ ETKİSİ



Salih Uçan’ın bu sezon gösterdiği performansta teknik direktör Şenol Güneş’in etkisi de büyük oldu.

Ligin ilk 11 haftasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş’ta 1 gol, 1 asist yapan Salih Uçan, Şenol Güneş’in siyah-beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından performansını katladı.

Haberin Devamı

Şenol Güneş’in vazgeçilmez isimlerinden olan Salih Uçan, bu periyotta 2 gol, 6 asistlik performans göstererek tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkartmadı.



KATKISI BÜYÜK, KAZANCI KÜÇÜK



Siyah beyazlı takımın orta sahasındaki önemli parçalarından birisi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda 400 bin Euro seviyelerinde bir kazanca sahipken şampiyonluk yarışındaki diğer takımlarda ise orta saha oyuncularının maaşları dikkat çekti.

Bu sene Fenerbahçe ile 42 maçta görev yapan ve bu karşılaşmalarda 4 asist yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao’nun yıllık kazancı 1.5 milyon Euro civarında.

Galatasaray formasıyla bu sezon 33 maçta görev alıp; 3 gol, 5 asistlik performans gösteren Sergio Oliveira’nın yıllık kazancı ise 2 milyon 750 bin Euro.





Tecrübeli orta saha oyuncusunun gösterdiği performanstan memnun olan siyah-beyazlılar, Salih Uçan’ı kadroda tutmak istiyor.

Haberin Devamı

Salih Uçan’ın sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler devam ederken, tecrübeli futbolcunun yıllık maaşının da orta alandaki partnerlerinin maaş seviyesi olan 1.5 milyon Euro’ya çekilmesi bekleniyor.



BONSERVİSSİZ GELDİ



Yıldız futbolcu, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Alanyaspor’da forma giymiş ve gösterdiği 4 gol, 11 asistlik performansıyla Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlılar, o dönemde serbest durumda olan Salih Uçan için bonservis bedeli ödememişti.

Bonservissiz şekilde Beşiktaş’a gelen tecrübeli futbolcu bu sezon takımına önemli katkı sağladı.