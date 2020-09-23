Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Rio Ave UEFA 3. Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak. Karşılaşmanın canlı yayınlacağı kanal henüz açıklanmadı.. Yayın bilgileri gücellendiğinde haberimizde olacak

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 224. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta 84 galibiyet, 93 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Rakiplerini 112. kez konuk edecek

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 112. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 111 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 169 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 113 gol gördü.

Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 19 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.