MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi!
GeriFutbol Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.05.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nin tekrar dezenfekte edildiğini ve bu işlemin her hafta tekrarlanacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisimizin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi


Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle