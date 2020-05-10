Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.



Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisimizin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.











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