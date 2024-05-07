Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları: BJK - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN kanalı

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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı öncesi iki takımın taraftarları ve sporseverler bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen detaylar belli oldu. Karşılaşmanın detaylarını haberimizde derledik. Peki, Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte merak edilip araştırılan BJK - MKE Ankaragücü maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlayacak. Maç ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Semih, Muleka

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Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Tolga, Bassogog, Flips, Efkan, Chatzigiovanis, Sowe