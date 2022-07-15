Canlı: Beşiktaş-Mainz maçı

Siyahlı Beyazlı ekip üçüncü hazırlık maçında ise Alman ekibi Mainz ile karşı karşıya geliyor.
Maçta ilk devre sonucu
Beşiktaş 1-0 Mainz
Gol: 24' Cenk Tosun
Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla yendi, ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile de 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Gedson, Salih, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk.
Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş-Mainz maçı TSİ 21:15'te başladı ve Kufstein Arena'da oynanıyor.
Beşiktaş-Mainz maçı hangi kanalda yayınlacak?
Beşiktaş-Mainz karşılaşması Spor Smart ekranlarında naklen yayınlanıyor.