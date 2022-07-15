Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı: Beşiktaş-Mainz maçı

#Beşiktaş-Mainz Maçı Ne Zaman#Beşiktaş#Hazırlık Maçı
Canlı: Beşiktaş-Mainz maçı

Avusturya kampında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman ekibi Mainz ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Siyahlı Beyazlı ekip üçüncü hazırlık maçında ise Alman ekibi Mainz ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre sonucu

Beşiktaş 1-0 Mainz

Gol: 24' Cenk Tosun

Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla yendi, ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile de 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Gedson, Salih, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk.

Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Mainz maçı TSİ 21:15'te başladı ve Kufstein Arena'da oynanıyor.

Beşiktaş-Mainz maçı hangi kanalda yayınlacak?

Beşiktaş-Mainz karşılaşması Spor Smart ekranlarında naklen yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş-Mainz Maçı Ne Zaman#Beşiktaş#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği