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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş maçına saatler kala Kayserispor'da sakatlık şoku! Manuel Fernandes...

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Bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor'da Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Kayserispor'dan Beşiktaş maçı öncesi yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan tedavileri devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes sakatlıklarından dolayı Beşiktaş maçı kadrosunda yer almamaktadır.

Beşiktaş maçına saatler kala Kayserisporda sakatlık şoku Manuel Fernandes...

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