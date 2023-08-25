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Beşiktaş maçı sonrası Lucescu'dan hakem tepkisi: Bizimle alay edemezsiniz

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#Dinamo Kiev#Lucescu#Beşiktaş
Beşiktaş maçı sonrası Lucescudan hakem tepkisi: Bizimle alay edemezsiniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 00:44

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bugün biz Beşiktaş'a karşı oynamadık, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı.

HAKEM TEPKİSİ: BİZİMLE ALAY EDEMEZSİNİZ

Hakemlere karşı tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi.

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#Dinamo Kiev#Lucescu#Beşiktaş

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