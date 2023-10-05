Beşiktaş-Lugano maçında Vincent Aboubakar tarihe geçti! En golcüsü, tüm karşılaşmalarda...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano’yu konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Konyaspor maçının 11’inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Şenol Güneş, Konyaspor mücadelesine ilk 11de başlayan Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Mulekanın yerine Bailly, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosunu 11de oynattı. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Bailly, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain’i sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Cenk Tosunu görevlendirdi. Güneş’in gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

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1 MAÇLIK ARADAN SONRA 11'DELER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezall'ı 1 maçlık aranın ardından ilk 11de görevlendirdi.

BAILLY FORMAYI ALDI

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminin sonlarında kadrosuna kattığı Eric Bailly, 2 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Son olarak Süper Ligin 6ncı haftasında iç sahada 2-1 kazanılan karşılaşmada forma giyen tecrübeli stoper, Adana Demirspor maçında statü nedeniyle oynayamamış, Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlamış ancak görev alamamıştı. Bailly, 2 maçlık aranın ardından 11deki yerine geri döndü.

ABOUBAKAR YİNE SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 38 ve 52. dakikalarda ağları havalandırmayı başardı.

Yıldız futbolcu, ilk golü kafayla diğerini ise sol ayağıyla attı.

BOBO VE QUARESMA'YI GEÇTİ

Böylece Vincent Aboubakar, 13 gole ulaştı ve Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer gol kaydetmişti.

İLK SIRADA OKTAY DERELİOOĞLU VAR

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Ayrıca Aboubakar, iki gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu da geçerek siyah-beyazlı formayla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olacak.

BOŞ GEÇMEDİ

31 yaşındaki futbolcu, Lugano'yu da boş geçmedi ve bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı her maçta skora etki etti. Avrupa'da 8 karşılaşmada 7 gol, 2 asistle ulaştı.