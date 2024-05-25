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Beşiktaş kupa zaferini taraftarıyla kutladı

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#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Futbol
Beşiktaş kupa zaferini taraftarıyla kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 19:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, zaferini Beşiktaş İskele Meydanı'nda taraftarlarıyla kutladı.

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Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro katılım sağladığı kutlamada siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip de yer aldı.

Futbolcuların tek tek sahneye davet edildiği organizasyonda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, zorluklarla tamamlanan sezonu kupa ile sonlandırdıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Size söz verdik. ‘Çocuklar kupayı buraya getirecek’ dedik. Sporcularımız sözünde durdu. Sizlere teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş" dedi.

Beşiktaş kupa zaferini taraftarıyla kutladı

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Sezon genelinde taraftarları istemeyerek de olsa üzdüklerini vurgulayan kaptan Necip Uysal ise, "Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Bu sene sizi çok üzdük. Bu kupayı alarak size hediye etmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların başarılı eldiveni Mert Günok da, "Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Necip’in dediği gibi sizi çok üzdük. Birçok röportajda özür dilemek zorunda kaldık. Tekrar özür diliyoruz. Bu kupayı alarak kötü gidişata bir nebze olsa dur demek istedik. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. En büyük Beşiktaş" açıklamalarında bulundu.

Tören, taraftarlarla karşılıklı olarak marşlar söylenmesinin ardından sona erdi.

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#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Futbol

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