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Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Takımların 11'leri netleşti

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Beşiktaş, Konyasporu ağırlıyor Takımların 11leri netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Süper Lig’de haftaya 17 puanla üçüncü sırada giren Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak.

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Siyah beyazlı takım 16.00’da Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor.

Haftaya namağlup giren siyah-beyazlı ekip Konyaspor’u yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak. TÜPRAŞ Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Milot Rashica ve Gabriel Paulista bugün forma giyemeyecek. Konuk ekipte bu maç öncesi tek eksik, sakatlığı süren Josip Calusic.

EL MUSRATi SINIRDA

Beşiktaş’ta Libyalı futbolcu Moatasem El Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Libyalı oyuncu bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Konyasporu ağırlıyor Takımların 11leri netleşti

 

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

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