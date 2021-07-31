Canlı Anlatım: Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş Kayserispor maçı ile hazırlık mücadeleleri devam ediyor.

BEŞİKTAŞ 0 - 2 KAYSERİSPOR

GOL: 23' ve 29' Luckassen

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan, N'Koudou, Kenan Karaman

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Fernandes, Onur, Avramovski, İbrahim, İlhan, Luckassen

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala takım içi dinamiklerin gözleneceği Beşiktaş Kayserispor maçı, ekran başından da canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Kayserispor ile hazırlık maçı mücadelesinde karşılaşıyor. 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanan mücadele, Beşiktaş Youtube kanalından canlı izleniyor.

ROSİER BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.



Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.



Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.