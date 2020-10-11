Beşiktaş Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük hazırlık maçı canlı yayını araştırılan konular arasında yerini aldı. Beşiktaş Karagümrük hazırlık maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 14.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşecek. Maçın TV yayını olmayacak.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Karagümrük hazırlık maçı bugün saat 14.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Karşılaşmada TV yayını olmayacak.

DENİZLİSPOR MAÇI 26 EKİM’DE

Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş Futbol Takımı, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.