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Basketbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Beşiktaş ile Türk Telekom için rövanş zamanı

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Beşiktaş ile Türk Telekom için rövanş zamanı
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Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında Ankara'da oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-78 kazandı.

Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak.

Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Türk Telekom için rövanş zamanı

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