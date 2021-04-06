'Beşiktaş ile Galatasaray Rosier-Şener ve Larin-Falcao takası yapsa...'
"Galatasaray dere geçerken at değiştirdi, Beşiktaş şampiyonluk stresinde..." Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle sizlerle!
Beşiktaş zirvede fırsat tepti, Halil Umut Meler isyanı, Galatasaray'da zor süreç, Ömer Erdoğan'ın planı, Süper Lig'de Hikmet Karaman etkisi ve Erling Haaland için Barcelona'dan istenen çılgın rakamlar...
Okay Karacan haftanın öne çıkan konularını masaya yatırıyor, keyifli seyirler...
00.00 Açılış
00.32 Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı
03.45 Hatayspor - Galatasaray
04.29 Ömer Erdoğan Planı ve Carvalhal Örneği
05.27 Galatasaray'ın Sorunu
08.04 Hikmet Karaman Etkisi
12.12 Haaland için Barcelona'dan istenenler
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