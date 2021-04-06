'Beşiktaş ile Galatasaray Rosier-Şener ve Larin-Falcao takası yapsa...'

Beşiktaş zirvede fırsat tepti, Halil Umut Meler isyanı, Galatasaray'da zor süreç, Ömer Erdoğan'ın planı, Süper Lig'de Hikmet Karaman etkisi ve Erling Haaland için Barcelona'dan istenen çılgın rakamlar...

Okay Karacan haftanın öne çıkan konularını masaya yatırıyor, keyifli seyirler...

00.00 Açılış

00.32 Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı

03.45 Hatayspor - Galatasaray

04.29 Ömer Erdoğan Planı ve Carvalhal Örneği

05.27 Galatasaray'ın Sorunu

08.04 Hikmet Karaman Etkisi

12.12 Haaland için Barcelona'dan istenenler



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