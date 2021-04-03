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Basketbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Icrypex toplam 22 pozitif vaka açıkladı

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Beşiktaş Icrypex toplam 22 pozitif vaka açıkladı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Kovid-19 sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Beşiktaş Icrypex; 7 A Takım oyuncusu, 9 altyapı oyuncusu, 2 teknik heyet ve 4 kulüp personelinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında, Beşiktaş Icrypex takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."

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