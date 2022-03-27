Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Beşiktaş Icrypex ile karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde 27 Mart Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2’den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi 90-73’lük skorla kazanmıştı.

Son 4 maçının 3’ünde galibiyet elde eden Beşiktaş Icrypex ise ligde son oynadığı Fenerbahçe Beko maçını 90-81 kaybetmişti.

Galatasaray Nef, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasındaki Tofaş mücadelesine hazırlanacak.