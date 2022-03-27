Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Beşiktaş Icrypex#Beşiktaş Icrypex Galatasaray Nef#Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef Maçı
Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef maçı saat kaçta, hangi kanalda

Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef maçı için geri sayım devam ediyor. Rakip takımın konuğu olan Galatasaray Nef, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasındaki Tofaş mücadelesine hazırlanacak. Peki, Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Beşiktaş Icrypex ile karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde 27 Mart Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2’den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi 90-73’lük skorla kazanmıştı.

Son 4 maçının 3’ünde galibiyet elde eden Beşiktaş Icrypex ise ligde son oynadığı Fenerbahçe Beko maçını 90-81 kaybetmişti.

Galatasaray Nef, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasındaki Tofaş mücadelesine hazırlanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Icrypex#Beşiktaş Icrypex Galatasaray Nef#Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker