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Beşiktaş Icrypex 94-73 Aliağa Petkimspor

#Beşiktaş#Aliağa#Basketbol
Beşiktaş Icrypex 94-73 Aliağa Petkimspor

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, kendi sahasında Aliağa Petkimspor’u 94-73 mağlup etti.

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SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 2, Egehan Arna 12, Furkan Haltalı 5, Jefferson 24, Ercan Osmani 13, Yağız Aksu 2, Ata Kahraman 10, Oğuzhan Göktepe 4, Lawson 10, Mehmet Yağmur 2, Reaves 10

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan Sağlam 4, Armand 14, Thomas 10, Ramirez 17, Aldridge 8, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko 4, Gökay Hacıoğlu 1, Hakan Sayılı 7, Hamilton 2, Metehan Akyel 6

1’İNCİ PERİYOT: 21-21

İLK YARI: 49-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

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#Beşiktaş#Aliağa#Basketbol

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