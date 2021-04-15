MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş Icrypex 83-77 Bahçeşehir Koleji
GeriBasketbol Beşiktaş Icrypex 83-77 Bahçeşehir Koleji
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Icrypex 83-77 Bahçeşehir Koleji

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Icrypex 83-77 Bahçeşehir Koleji

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftası erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 83-77 mağlup etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet Yağmur

Bahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac 18, Erkan Yılmaz 10, Thomas Akyazılı 6, Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 26-24

Devre: 46-48

3. Periyot: 60-63

Beş faulle çıkanlar: 37.56 Jones, 39.07 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)

Beşiktaş Icrypex 83-77 Bahçeşehir Koleji

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi