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Beşiktaş Icrypex 62 - 74 Galatasaray Nef (Maç özeti)

#Galatasaray Nef#Beşiktaş Icrypex#ING Basketbol Süper Lig
Beşiktaş Icrypex 62 - 74 Galatasaray Nef (Maç özeti)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 74-62 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi’nin 25inci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, deplasmanda Beşiktaş Icrypex’i 74-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Melo Trimble kaydettiği 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte Egehan Arna 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef derbisinde, tribünde taşkınlık çıkaran bazı siyah-beyazlı taraftarlar salonun dışına alındı.

SALON: Akatlar
HAKEMLER: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Hollis-Jefferson 18, Lawson 9, Furkan Haltalı 2, Whitehead 9, Ercan Osmani 2, Reaves 2, Mehmet Yağmur
GALATASARAY NEF: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 8, Blackshear 8, Kravish 2, Trimble 28, Sadık Emir Kabaca 2, Canberk Kuş 11, Okben Ulubay, Ege Arar, Pusica
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 38-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-50

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#Galatasaray Nef#Beşiktaş Icrypex#ING Basketbol Süper Lig

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