Beşiktaş iç sahada 5 maç sonra bir ilki yaşadı!

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Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde özellikle savunmadaki performansıyla öne çıkıyor. Ancak Kartal, iç sahada 5 resmi maç sonra bir müsabakanın ilk devresinde kalesini gole kapatamadı.

Dün Kayserispor’da Mario Gavranovic, 6. dakikada Lionel Carole’ün asistinde Beşiktaş’ın serisini bozdu.

TAKIMA TEPKİ, ATIBA'YA ALKIŞ

Kayserispor’a sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta taraftarlar takıma tepki gösterdi.

Özellikle maç boyunca performansı ve kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin hedefi olan Batshuayi’yi ıslıklayan taraftarlar, hakem Halil Umut Meler’i de sahadan çıkarken yuhaladılar. Tribünler, Atiba'yı ise alkışlayarak moral verdi.

ROSIER SİFTAH YAPTI

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, Kayserispor karşısında 43. dakikada attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

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Geride kalan sezonda 22 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıkan ancak gol atamayan Rosier, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Atiba’nın pasında fileleri havalandırdı ve bu sezon siftah yaptı. Rosier, geçtiğimiz sezon da ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetmişti.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fransız savunmacı, ligde 1, kupada ise 2 kez gol atma başarısı göstermişti. 17 Aralık 2020 tarihinde oynanan Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında Beşiktaş formasıyla ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde atan Rosier, bu maçla birlikte aynı zamanda profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü de atmıştı.