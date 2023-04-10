Beşiktaş - Giresunspor maçına damga vuran penaltı ve kırmızı kart pozisyonları! "Yüzde 100 kırmızı kart! Böyle penaltı olmaz..."

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahsaında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların ligde üst üste 5. galibiyetini elde ettiği mücadelede Atilla Karaoğlan ve ekibinin özellikle ilk yarıda verdiği kararlar büyük tartışma yarattı.

Vincent Aboubakar'ın topsuz alanda Görkem Sağlam ile girdiği ikili mücadele ve Beşiktaş'ın kazandığı penaltı çok konuşuldu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, Beşiktaş - Giresunspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş - Giresunspor maçının tartışmalı pozisyonları...

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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Perez'in Aboubakar'a faulünde kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Aboubakar'a yapılan bir müdahale var. Sonuçta yaptığı hareketler sarı kartı gerektiren hareketlerdi. Sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Oyunun başı. Hakemin kişiliğini, otoritesini hissettireceği pozisyon eline geliyor. Bu tür pozisyonlar şanstır hakem adına. Oyuncular, 'Ayağımızı denk alalım' diyecekler. Ortada bir gerginlik var. İki oyuncu da olayı orada bırakmayıp götürüyorlar. Beyazlı oyuncu arkadan vurmaya çalışıyor. Çok silik bir şekilde sözlü şekilde oyuncuları uyarıyor. Bundan sonra yaşananlara sebep hakemin bu tavrı oluyor. Burada hakem yeşilli oyuncuya, beyazlı oyuncuya sarı kart gösterse kabul edeceğim. Hakem bunların hiçbirini yapmıyor. Buradaki mesajı her iki oyuncuya da birer sarı kart gösterebileceğini düşünüyorum. Stadyumda bulunan herkese 'ben buradayım' mesajını asla bu şekilde verebileceğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Alexis Perez arkadan topla oynasa da bacağı da kıstırdığı için bir makas söz konusu orada. Sarı kart kabul görürdü. Topa böyle giremezsiniz. Aboubakar yerden kalkarken ayağını savuruyor. Bu beden dili çok soft kaldı burada. Çok sert bir beden dili kullanmalıydınız. Bunu başaramadığını için maç kontrolü 10'uncu dakikada gitti. Sarı kart gerekirdi.

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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Beşiktaş'ın lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Giresunlu oyuncuların faul yönünde itirazları var ama orada faulü gerektiren bir durum yok. İki oyuncunun nizami mücadelesi var. Mücadele neticesinde kazanılmış bir top var. Topun önüne elle bariyer koymaya örnek gösterilebilecek bir pozisyon. Kaleye atılan şutu engelliyor. Bu bir umut vadeden atak olarak yorumlanıyor, kaleye atılan şut olduğu için. Sarı kart da doğru, penaltı kararı da doğru. Bu penaltıda eleştirilecek bir şey yok.

Seçim Demirel: Elle oynamadan hemen önceki pozisyonda bir ihlal göremedim ben de. Burada bir tutma var ama her iki oyuncu da birbirini tutuyor. Etkili bir tutma değil, sadece ikili bir mücadele. Topu kazanıyor, devamında da topu bloklayan bir defans oyuncusu var. Çok açık bir penaltı. Kaleye çekilen bir şut olduğu için de sarı kart kararı doğru.

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Bülent Yıldırım: Kaleye atılan şut, kol açılmış. Neredeyse bir kaleci gibi blokluyor. Çok net bir penaltı. Verilen sarı kart da yüzde 100 doğru görünüyor.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Perez'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Burada sadece ikili bir mücadeleden bahsedebiliriz. Etkili bir tutma, çekme, rakibin hareketlerini kısıtlayan herhangi bir hareket göremiyorum. Rakibinin gitmesini engelleyecek herhangi bir müdahale yok o yüzden devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bir pozisyonda da yeşilli oyuncu beyazlı oyuncuya sarılıyor. Bu futbolun doğasında olan bir mücadele. Yeşilli oyuncunun hareketlerini kısıtlayan bir hamle yok. Hakemin verdiği aut kararı doğru, penaltı beklentileri yersiz.

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Bülent Yıldırım: İkili mücadele anında Alexis Perez, Colley'i tutuyor. Karşılıklı tutma devam ediyor. Topa ulaşma şansı kalmayınca kendini yere bıraktı. Sizlerle hemfikirim. Böyle penaltı olmaz.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Aboubakar'ın topsuz alanda Görkem Sağlam'a müdahalesi var mı?"

Deniz Çoban: İtiraz gelen oyuncu sarı kart görüyor. Oyuncular bir şey görmüşler onun için itiraz ediyorlar hakemlere.

Bülent Yıldırım: İzleyicilerimize şunu hatırlatalım. Topsuz alan ihlalleri hakem için ne kadar zorsa, kameralar için de o kadar zordur. Çünkü kameralar fokus olarak topa bakar, aynen hakemin yaptığı gibi. İhlallerin yüzde 99'u topun olduğu bölgede olur. Dolayısıyla elinizde kaç kamera olursa olsun geniş bir açı olmadığı sürece bu tarz pozisyonlar yakından yakalanamaz. Yönetmenin de işi zor, hakemin zor olduğu gibi.

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Bülent Yıldırım: Bu iki oyuncu daha önce kornerde bir münakaşa oldu ordan beri atışıyorlardı.

Deniz Çoban: Topsuz alanda beyazlı oyuncu, yeşilli oyuncuyu taciz ediyor. Bir, iki defa kafasını öne çıkararak. Kafa atıyor desem karşılayamaz. Fakat yokluyor oyuncuyu. Sonrasında top başka bir bölgede oynanırken, beyazlı oyuncunun kolunu rakibinin yüzüne doğru açıkça savurduğunu görüyoruz. Biz bunu bu şekilde büyüttük. VAR odasında da böyle bir teknoloji var. Onlar da böyle bakabiliyorlar. Bu bir kırmızı kart! Ve kırmızı kartı daha net hale getiren konu şu. Burada top yok, top başka bir yerde. Top için mücadele ederken yaşanmış bir şey değil. Top için mücadele ederken yaşanmayan olaylara "şiddetli hareket" diyor kural kitabı. O kadar güzel tarif yapmış ki, buradan okumak istiyorum. 'Şiddetli hareket temas olup olmadığına bakılmadan; top için mücadele etmezken bir oyuncunun rakibine, takım arkadaşına, maç görevlisine, seyirciye veya bir diğer kişiye karşı aşırı güç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesidir. Buna ek olarak top için mücadele edilmeyen durumlarda, rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin; kafasına, yüzüne, eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç gözardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur.' Yani bir tarif yapmış, buna uyuyor. Üstüne ayrıntıya girmiş; eliyle veya koluyla. Eliyle veya koluyla mı? Evet. Rakibinin kafasına veya yüzüne. Kafasına veya yüzüne mi? Evet. Şiddetti gözardı edilebilecek kadar düşük mü? Değil. Bu darbenin küçük bir darbe olmadığını görüyoruz. Top orada olsaydı, o oyuncu alan açmaya çalışırken bu darbe gelseydi, bu kadar uzak açıdan biz bunu görseydik, derdik ki 'burada top için bir mücadele var. Oyuncular alan kazanmaya çalışıyor. Alan kazanmaya çalışırken de yapılan bu hamle rakibin yüzüne gelmiş olabilir. Bu bir ciddi faullü oyun değil' diyebilirdik. Ama bizim oyun kurallarındaki referans yeri şiddetli hareket. Tam bu kitabın, 106'ncı sayfasında yazdığı şeklinde açık, net, bariz bir kırmızı kart. VAR'ın mutlaka karışması gereken bir kırmızı kart. Özgür Yankaya'nın son zamanlarda performansının yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Galatasaray - Başakşehir maçındaydı. Sonra da bu maça çıktı. VAR'ın burada devreye girip, hakeme bu pozisyonu izlettirmesi gerekirdi.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Seçim Demirel: Alexis Perez, Aboubakar'ı durdurmak istiyor ısrarlı bir şekilde ama bir ihlalde bulunmuyor. Buna sinirlenen Aboubakar önce kafa atma teşebbüsü var. Arkasından da yüzüne eliyle net bir şekilde vuruyor. Deniz hocamın kuralı anlattığı gibi çok açık net bir şiddetli harekettir bu. Mutlaka kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu. VAR için de çok net bir kanıt var. Bunu hakeme sunması gerekiyordu. Gözden kaçan çok ciddi bir olay yaşanmış maalesef.

Bülent Yıldırım: Üst düzey hakemlikte bazı şeyleri hissetmeniz lazım. Hakem kardeşimiz o kadar olaya uzak ki başlayan bir şeyin hiç farkında değil. Üstelik bunu yakalama şansı var. Redmond'ın ayağındayken top alan kontrolü yapmak çok değerli. Buraya göz atsanız bunu takip edebilirsiniz. Buraya yaklaşıp, oyuncuları taciz etseniz bunu yapmayacaklar. Ben de bunun yüzde 100 kırmızı kart olduğu fikrindeyim. Kırmızı kart daha doğru olurdu. Maç için de hakem için de çok büyük bir ihlal.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.