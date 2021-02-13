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GeriFutbol Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 13.02.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'la oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 14.00'te de özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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