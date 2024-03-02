Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek! Gedson'un yerine oynayacak isim...

Haberin Devamı

Siyah beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, Galatasaray derbisinde galibiyet hedeflerken, tecrübeli teknik adamın kazanmak için planı da hazır.

Beşiktaş'ta görev yapmaya başladığından bu yana, kupa dahil 11 maçta takımın başında yer alan Santos, bu maçlarda takım savunmasıyla ön plana çıktı. İlk maçlarda zorlandıktan sonra, Trabzonspor maçıyla yükselişe geçen Santos'un öğrencileri, son 6 maçta sadece 1 gol yerken rakip ağlara 10 gol gönderdi. Galatasaray maçında da takım savunmasını ön planda tutacak olan Portekizli çalıştırıcı, önce gol yememeyi ve ilk golü atan taraf olmanın hesaplarını yapıyor.

GEDSON'UN YERİNE AMARTEY BİR ADIM ÖNDE

Yarın akşam çıkartacağı kadroyu hemen hemen belirleyen Fernando Santos, kaleye Mert'i, geri dörtlüye de Onur, Necip, Colley ve Masuaku'yu yazacak.

Haberin Devamı

Orta sahada cezalı olan Gedson'un yerine, ilk etapta Salih Uçan'ı oynatmayı düşünen Santos, bu oyuncunun Konyaspor maçında ağrılar hissedip çıkmasıyla, tercihini Amartey'e çevirdi.

Amartey ile beraber sahaya sürülecek diğer iki futbolcu Al-Musrati ve Ernest Muçi olacak. Fernando Santos hücum hattında ise Rashica, Semih ve Cenk Tosun'a görev verecek.

Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11’inin şu şekilde olması bekleniyor ; Mert - Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Amartey (Salih), Muçi, Rashica, Cenk ve Semih.

BEŞİKTAŞ'IN KOZU SEMİH KILIÇSOY VE ERNEST MUÇİ

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu, hiç şüphesiz genç santrfor Semih Kılıçsoy olacak.

İlk 11’de oynamaya başladıktan sonra adeta fırtına gibi esen Semih, son 10 maçta 9 gol atıp, bir de asist yaptı. Futbol stiliyle Arjantinli eski futbolcu Kun Agüero'ya benzetilen 18 yaşındaki genç santrforun, gol attığı 7 maçın 6'sı Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Rachica ve Cenk Tosun'la da iyi bir uyum yakalayan Semih, Fernando Santos'un bir numaralı kozu olacak.

Portekizli teknik adamın derbideki bir diğer kozu da yeni transfer Ernest Muçi. Muçi'nin büyük yeteneği olan şut özelliğinden faydalanmak isteyen Santos, Galatasaray'ın genç futbolcuya alacağı önleme karşılık, Cenk ve Semih'ten perdeleme yapmalarını isteyecek.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK, 6 OYUNCU DA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak derbi maça 3 eksikle çıkacak.

Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4’üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik futbolcu ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl.

Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş’ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz derbi maça ceza sınırında çıkacak. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde ligde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.