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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alam

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#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 18:54

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı...

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da toplamda 12 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal; Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray

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