Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi ilk 11 sürprizi! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 19. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve saat 19:00'da başlayacak olan dev derbi öncesi heyecan yükseldi.

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken bir futbolcuda kararsız kaldı. Terim'in Okan, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda ve Diagne'yi sahaya süreceği ama Feghouli ve Oğulcan arasında kararsız kaldığı belirtiliyor.

SON TERCİHİ KİM OLACAK?

Sofiane Feghouli'nin sakatlığı geçti ve iki hafta sonra takıma döndü. Ancak yıldız futbolcunun maç eksikliği Terim'i düşündürüyor. Feghouli'nin ilk 11'de başlaması halinde ise son haftaların formda ismi Oğulcan Çağlayan, hamle oyuncusu olacak.

DERBİDE RİSKE EDİLMEYECEK

Stoperde Marcao'nun yanına Luyindama yerine Ryan Donk'u düşünen tecrübeli teknik direktör, takımla çalışmalara başlayan Fernando Muslera'yı ise derbide riske etmeyecek ve kaleyi Okan Kocuk koruyacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da derbi 11'i hazır gibi. Orta sahayı Josef, Atiba ve Mensah olarak kurgulayan Sergen Yalçın, ileride de Ghezzal, Larin ve Aboubakar'ı kullanacak.

CEZALI WELINTON YERİNE...

Cezalı Welinton'ın yokluğunda Vida'nın yanında kimin görev alacağı merak ediliyordu. Montero ve Necip arasında tercih yapacak olan Sergen Yalçın'ın Montero'yu tercih etmesi bekleniyor. Necip ise maçın durumuna bağlı olarak ilerleyen dakikalarda sahaya girebilir.

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