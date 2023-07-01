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Beşiktaş fırsat transferi peşinde! Ceyhun Kazancı'dan Barcelona çıkarması...

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#Beşiktaş#Transfer#Ceyhun Kazancı
Beşiktaş fırsat transferi peşinde Ceyhun Kazancıdan Barcelona çıkarması...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Yaklaşık 3 hafta önce İspanya’ya giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona’da oynama fırsatı bulamayan bazı oyuncularla ilgili olarak teklifler sunarak beklemeye geçti.

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Süper Lig’de 2023-24 sezonuna iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş 5 bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim yine fırsat transferi peşinde. Siyah beyazlılar, Real Madrid’in efsane oyuncularından Guti Hernandez ile başlattığı fırsat transferi kervanını Liverpool’dan kaleci Loris Karius, Barcelona’dan Mirelam Pjanic ve Everton’dan Dele Alli ile devam ettirmişti.

CEYHUN KAZANCI, ALEMANY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık 3 hafta önce İspanya’ya giden Beşiktaş Sportif Direktörü CEYHUN KAZANCI’nın Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Kazancı’nın bu zirvede Katalan devinde oynama fırsatı bulamayan bazı oyuncularla ilgili olarak teklif sunarak beklemeye geçtiği öğrenildi.

Bu arada Şenol Güneş, kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle transfer listesindeki isimler üzerinde ince eleyip sık dokuyor. Gönderilecekler konusunda sıkı çalışma yapılırken Saiss bonservisinin 1 milyon Euro’ya indirilmesi halinde gideceğinin mesajını verdi. Tayfur Bingöl’ün bonservisi için de Alanya ile görüşmeler sürüyor.

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KARTAL YENİ SEZONU BUGÜN AÇIYOR

Beşiktaş bugün sezonu Ümraniye’de açacak. Bugünkü antrenmana kiralık gönderilen genç oyuncular Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş, Erdoğan Kaya, Bilal Ceylan, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Abdullah Aydın ve Kerem Kalafat da katılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Ceyhun Kazancı

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