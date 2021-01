Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a dev destek!

Erkek bakımın lider markası Gillette, gururla yürüttüğü A Milli Futbol Takımı sponsorluğunun yanı sıra E-spor ve bireysel sporcu sponsorlukları ile spora katkı vermeye devam ediyor.



Yıllardır farklı branş ve alanlarda spora ve sporcuya verdiği somut destekle fark yaratan Gillette, Türk sporunun önde gelen camialarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iş birlikleri ile Eylül ayında Lisanslı Blue3 Taraftar Serisi ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Kasım ayı itibariyle Lisanslı Taraftar Serisi’ne Fusion Proglide de eklendi.



“Takımını destekle, her tıraşın gol olsun” mottosuyla çıkılan bu yolda, spor kulüpleri ile birlikte yaratılan Lisanslı Proglide Taraftar Serisi’ni tercih eden sporseverler, her tıraşta kulüplerine destek olacak. Sporun en önemli paydaşı olan taraftarlar, Proglide ürünleri ile destekledikleri takımı hem sahada hem de aynanın karşısında destekleyebilecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a özel takım logosu ile tasarlanan 5 bıçaklı Fusion Proglide, kusursuz sinekkaydı tıraş deneyimi sağlıyor. Ek olarak; Flexball teknolojisi ile yüz kıvrımlarına uyum sağlayarak, tıraş deneyimini mükemmelleştiriyor.



Takımlarına saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkı sağlamak isteyen taraftarlar, lisanslı taraftar özel serisi Blue3 ve Fusion Proglide ürünleri için marketlerin yanı sıra, e-ticaret sitelerini ziyaret edebilir.



Beşiktaş JK Pazarlama ve İş Geliştirme’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, sporla özdeşleşmiş markalarla iş birliklerinin Beşiktaş için çok değerli olduğunu vurguladı. Ulusoy, “Gillette markası da bu dönemde desteğini esirgemeyen markalardan biri. Taraftar ürünleri sayesinde Beşiktaş’a gönül veren tüm taraftarlarımız bütçesi oranında kulübüne destek oluyor. 2019 yılından itibaren yürüttüğümüz loca anlaşmalarının yanı sıra, böyle bir işe imza attıkları ve Türk kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı Gillette Ailesi’ne teşekkür ederiz” dedi.



Fenerbahçe’nin yetenekli kalecisi Altay Bayındır: Gillette, geliştirdiği projelerle spora büyük destek sağlayan, kulüp-taraftar bağını kuvvetlendiren özel markalardan biri.



Taraftarlarımızla stadyumda buluşamadığımız bu dönemde, büyük taraftarımıza Kulübümüzün yanında olma fırsatı veren bu iş birliğinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Takımına her fırsatta elinden gelen desteği veren taraftarımızın ayna karşısına geçtiğinde, Sarı Lacivert renklerimizi taşıyan özel Gilette Fusion Proglide ile yüzünde galibiyet mutluluğuyla keyifli bir tıraş deneyimi olması için biz futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız. Haydi Fenerbahçeli; “Takımımızı destekle, her tıraşın gol olsun!” ifadelerine yer verdi.



Galatasaray Spor Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirme’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar; “Galatasaray olarak, taraftarlarımızın da içinde bulunduğu projelere her zaman sıcak bakıyoruz. Dünyanın içinde olduğu böylesine zorlu ve sıkıntılı dönemde kulübümüze sağladığı katkılar için Gillette ailesine teşekkür ederiz. “İlklerin ve Enlerin Takımı” sloganıyla ülke sporuna her zaman en üst düzeyde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bizleri destekleyecek iş birlikleri mücadele gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir. Gillette’in lisanslı taraftar ürünlerini kullanan kıymetli Galatasaray taraftarlarına aslanlara yakışır bir tıraş diliyoruz” dedi.