Beşiktaş Esports Valorant takımını duyurdu

Beşiktaş Esports, 30 Ekim günü yakında Valorant takımı kadrosunu açıklayacağını söyleyerek Valorant takımını duyurdu. Hiç zaman kaybetmeden yine aynı günün gecesi Beşiktaş Esports hayranlarıyla Valorant takımı kadrosunun detaylarını paylaştı. Beşiktaş Esports’un Valorant takımını diğerlerinden ayıran özellik ise dünyada geleneksel bir spor kulübü tarafından kurulan ilk Valorant takımı olması. Organizasyon, takım kadrosunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Zehir perdesi indi! Dünyayı kasıp kavuran @VALORANTtr arenasına kanatlanıyoruz! First Strike turnuvasında boy gösterecek takımımız çok yakında sizlerle!



Peki sizin Valorant'ta favori kahramanınız hangisi?#Beşiktaş #Esports #Valorant pic.twitter.com/OuTEnzCPc9 — Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 29, 2020

Takımın kadrosu şu şekilde:

Kaptan ve düellocu: Yasin “nisay” Gök

Kontrol uzmanı: Tuğkan “TugkanZ” Özgün

Öncü: Berk Deniz “ARGENT” Özdamar

Kontrol uzmanı: Burak “Foiz” Baz

Gözcü: Mehmet “tmhmMM” Yıldırım

Koç: Sofu

Takım sorumlusu: makocHe

Huzurlarınızda, dünyada geleneksel bir spor kulübü tarafından kurulan ilk @VALORANTtr takımı 😎💪🏻



Tıpkı League of Legends oyununda olduğu gibi yine bir ilki gerçekleştirip öncü ve örnek olmaktan gurur duyuyoruz 🦅 #Beşiktaş #Esports #VALORANT pic.twitter.com/dAV2paPsaf — Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 30, 2020

Beşiktaş da, Riot Games’in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant’ın rekabetçi sahnedeki popülaritesinin yükselmesiyle bünyesinde Valorant takımı kuran organizasyonlardan oldu. Riot Games’in Türkiye’deki espor yatırımları ve faaliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi espor sahnesinde aktif olarak bulunan diğer geleneksel spor kulüplerinin de ilerleyen zamanlarda Valorant takımlarını duyurması bekleniyor.