Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın annesi hayatını kaybetti

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Beşiktaş'ın ve Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman hayatını kaybetti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "2012-2019 yılları arasında kulübümüzün başkanlığını yapan Fikret Orman’ın annesi Nuran Orman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; Orman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF de Nuran Orman için şu mesajı paylaştı:

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.