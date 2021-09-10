Beşiktaş Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak? Beşiktaş Dortmund bilet fiyatları belli oldu!
Beşiktaş Dortmund maçı biletleri için beklenen açıklama geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş Dortmund maçının bilet fiyatları ile satışa sunulacağı tarih belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyip bilet satın alan taraftarların son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacak. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte, Beşiktaş Dortmund bilet fiyatları hakkında bilgiler...
Beşiktaş - Dortmund maçı bilet fiyatları belli oldu. Siyah Beyazlı takımın Borussia Dortmund karşısındaki mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’den itibaren alabilecekler. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilecekler.
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Kulüpten bilet satışları hakkında yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 12 Eylül Pazar günü saat 11.00 ile 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. B. Dortmund maçının biletleri, 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır." denildi.
Deplasman Tribünü
TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
1. Kategori 490TL
2. Kategori 450TL
3. Kategori 390TL
4. Kategori 375TL
5. Kategori 325TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 200TL
8. Kategori 175TL
VIP 100: 1.250TL
VIP 101 – 126: 1.100TL
1903 A-E: 1.400TL
1903 B-D: 1.500TL
1903 C: 1.600TL
BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ DEPLASMAN MAÇLARI İÇİN ÖNEMLİ TEMAS
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Beşiktaş Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:
"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."