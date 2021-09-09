Beşiktaş Dortmund biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş Dortmund biletleri ile Siyah Beyazlı takımın Borussia Dortmund karşısındaki mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı biletleri ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ DORTMUND BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Dortmund maçının biletleri henüz çıkmadı. Biletler, önümüzdeki günlerde kulüp tarafından erişime açılacak. Pandemi nedeniyle şu an Türkiye’de hiçbir misafir taraftara izin verilmemektedir. Dortmund taraftarları 15 Eylül’de İstanbul’da oynanacak ilk grup maçında maalesef bilet alamayacaklar.

BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ DEPLASMAN MAÇLARI İÇİN ÖNEMLİ TEMAS

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Beşiktaş Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."