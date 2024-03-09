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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hastalıklı bir ilişki var

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#Beşiktaş#Tevfik Yamantürk#Beşiktaş Divan Kurulu
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hastalıklı bir ilişki var
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 12:41

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar" dedi.

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Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de gerçekleştiriliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, çalışmaları hakkında kendilerini sürekli bilgilendirdikleri için Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kuruluna teşekkür etti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Yamantürk, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bunun dışında kaldığımız için mutluyum ve gururluyum. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar. Hiç cevap vermemek en doğru yol. Futbolun paydaşları futbola büyük zarar veriyor. Bu iş böyle yürümez. Futbolun pastası gün geçtikçe küçülüyor. Buna bir şekilde TFF bir karar verecek. Bu iş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Tevfik Yamantürk#Beşiktaş Divan Kurulu

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