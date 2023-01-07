Beşiktaş'ta Cenk Tosun attı, Mert Günok tuttu

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın açılış golcü Cenk Tosun'dan geldi.

Müsabakanın 28. dakikasında sahne alan milli golcü takımını 1-0 öne geçirirken bir rekoru da egale etti.

Siyah beyazlı takımda ikinci sezonunu yaşayan Cenk, Kasımpaşa'ya attığı golle Vodafone Park'taki gol sayısını 23'e yükseltirken Cyle Larin'i yakaladı.

Cenk Tosun, Cyle Larin ile birlikte Vodafone Park'ta en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.

MERT GÜNOK PARLADI

Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen Mert Günok, Kasımpaşa karşısındaki performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Mücadele birçok gol pozisyonunda kalesini gole kapatan deneyimli kaleci 3 puanın en büyük mimarlarından biri oldu.

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"ÖNEMLİ HAFTALARA GİRİYORUZ"

Ligde önemli haftalara girildiğini belirten Cenk Tosun, "Maça iyi başladık. 15 dakika rakibe top vermedik. Sonra saçmasapan pozisyonlar verdik. Devreden önce 2'yi bulmamız iyi oldu. İkinci devre daha iyi olabilirdik. Çok pozisyon verdik ve gol yedik. Sonra defansa çekildik. Her zaman iyi oynayacaksın diye bir şey yok. 3 puan önemliydi. Her 3-4 günde bir maç oynayacağız. Önemli haftalara giriyoruz. Bu maçları hatasız kapatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz." diye konuştu.

MERT GÜNOK ise "Benim adıma güzel bir maç oldu. Gol yemeden bitirmek isterdim her kaleci gibi." dedi.