Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçından sonra çok konuşuldu! "Yeteneği aynı seviyede değil..."

Spor Arena - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış karşılaşmasına kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş'ta asisti yeni transferlerden Kenan Karaman yaptı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sahneye Atiba Hutchinson çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Skoru belirleyen golü ise 90+3. dakikada Larin kaydetti.

Beşiktaş, ligin 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Rizespor ise Karagümrük ile karşılaşacak.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: GEÇEN SEZONUN 43. HAFTASI GİBİYDİ

Dün Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk maçını izledik ama sahadaki takımlardan biri yeniydi sadece! Rizespor çok oyuncu kaybetmiş, birçok transfer yapmış, Bülent Uygun’un ekibi değişim sancıları içinde. Beşiktaş’sa bildiğimiz Beşiktaş. Sanki şampiyon oldukları 2020-21 sezonunu hiç kapamamışlar, geçtiğimiz yılın 43’üncü haftasını oynuyor gibiydi siyah beyazlılar. Dün 2020-21’de geliştirdikleri oyun ezberiyle, kas hafızasıyla kazandılar adeta Rize önünde.

BIRAKTIĞI YERDEN...

Kaleci aynı, savunma dörtlüsü aynı, ön libero Josef aynı. Bıraktığı yerden devam ediyor bu altılı. Sağ savunmada Welinton’la Rosier zaman zaman Cemali-Alper ikilisine karşı sorun yaşadılar ama maçın kaderine tesir edecek seviyeye gelmedi bu zorluklar... Orta üçlünün yenisi Salih Uçan maça biraz heyecanlı ve tutuk başladı ama dakikalar geçtikçe artırdı pas yüzdesini. Bu bölgeye Alex Teixeira’nın da katılacağı düşünülürse Beşiktaş’ın geçen sezondan çok daha renkli ve yaratıcı bir orta sahaya sahip olacağı kesin.

TEK EKSiĞi PiVOT SANTRFOR

Beşiktaş’ta geçen sezona göre en önemli farklılık hücum varyasyonlarındaydı şüphesiz. Aboubakar bu takımın sadece santrforu değil, oyun aklıydı. Hem düşünen, hem hazırlayan, hem bitirendi. Dün en uçta başlayan Kenan Karaman çok çalışkan. Çok istekli. Ama Aboubakar’ın çıkardığı pabuçlar öyle ağır ki, onu doldurmak hiç ama hiç kolay değil. Maça Ghezzal-Kenan-N’Koudou ileri üçlüsü başladı; Gökhan-Güven-Larin üçlüsü bitirdi zaten. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde rekabetçi bir performans göstermesi için tek eksiği bir pivot santrfor transferi gibi duruyor sanki şu anda.

KENAN 12’NCi ADAM OLUR

Rize karşısında Beşiktaş 11’inin sürpriz ismiydi Kenan. Dünkü gazetelerin çoğu Larin’in en uçta oynamasını bekliyor, Kenan’ın kulübede başlayacağını öngörüyorlardı. Sergen Yalçın’ın 11’deki tercihi Kenan oldu. Kenan da Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında hiç fena değildi doğrusu. Çok koştu, çok çalıştı, hemen her pozisyonun içindeydi. Ancak Kenan’ın oyununu iki kelimeyle özetlemem gerekirse onun için “güzel oynadı” demem, “doğru oynadı” derim. Çünkü Kenan’ın özeti bu. Yüreği var, çabası var, doğru zamanda doğru yerde olmayı biliyor ama yeteneği aynı seviyede değil. Sezon boyunca çok pozisyona girecek, çok da kaçıracak belli ki. Onu Beşiktaş 11’inde sürekli görmeyebiliriz, ama Sergen Yalçın’ın oyuncu değişikliği için sıkça ilk tercihi Kenan olur. Santrforda da, santrfor arkasında da, kanatta da kullanabileceğiniz çok iyi bir “on ikinci adam” Kenan.

ALPER POTUK’UN iSYANI

Yaz döneminde Süper Lig’deki yabancı oyuncu sayısı bir kez daha değişince, adı yine medyada en çok anılan isimlerden biriydi Alper Potuk... Bir röportaj verip, bu konuda da isyan etmiş tecrübeli futbolcu. Aslında büyük takımlara pahalı transferleri asla kendi kabahatleri olmayan Tarık Çamdal’ın, Mehmet Topuz’un, Alper Potuk’un kulaklarını biz de yabancı sınırı hususunda çok fazla çınlatıyoruz. Camcıya kızgın olduğumuz için camları kırıyoruz galiba farkında olmadan...

TAKDiRE DEĞER ÇABA

Dikkatli okuyucular zaten bolca okumuşlardır bu sütunda: Ben serbest rekabet ortamı taraftarıyım. Özgürlük taraftarıyım. Bu ligde yabancı rakibini geçip formayı alamayan yerli, uluslararası arenada da o yabancı rakibini zaten yenemeyecektir. Yani yabancıyı kısıtlamak, içine kapanık bir lig olmaktan öteye götürmez bizi. Ayrıca yabancı yasağı, Iphone ya da Samsung’u yasaklayıp en iyi mobil telefonu üretme beklentisi gibi, bilimsellikten uzak bir yaklaşım bence. Ancak Alper’in bu yabancı sınırıyla özdeşleşen kimliğinden sıyrılmak için gösterdiği samimi çabayı takdir etmek istedim bugün. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde de çok gayretliydi. Rize’de de bu sezonu harika açtı. Dün Rosier-Welinton arasına yaptığı iki harika koşu ve yarattığı iki net pozisyon var. Ayrıca Rosier’den de kritik noktalarda üç faul aldı deneyimli sol açık... Alper’in bu isyanı kesinlikle takdire değer.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ KALDIĞI YERDEN

Beşiktaş, sezonun açılış maçında geçen sezondan taşıdığı güçlü oyun pratiğinden kesitler sundu. Tempo açısından henüz yüksek bir seviye yakalamamış olsa da siyah beyazlılar, kolektif oyun ve birlikte oynama alışkanlığı ile Çaykur Rizespor’u zorlanmadan geçti.

1-0 erken bulan Beşiktaş, ilk 45 dakikanın geri kalan kısmını düşük tempoyla geçirdi. İkinci yarıda baskıyı artıran Beşiktaş, topu da daha hızlı dolaştırdı. Kaybedilen topları çabuk geri kazanan siyah beyazlı ekip Atiba ile farkı 2’ye çıkarttıktan sonra 3’üncü gol için iştahını sürdürdü ve zaman zaman dar alanda beceri dolu işlere imza atarak izleyenlere keyif verdi.

ALPER YALNIZ KALDI

Konuk Rizespor’da Selim kritik müdahaleleri ile farkın büyümesini önlerken, Baiano ve yeni transfer Djokovic dışında göze batan bir performans göremedik. Yeşil mavili ekip özellikle hücumda üretkenlikten uzak göründü.

Sadece Alper hücuma hareket katmaya çalışsa da yalnız kaldı. Yüksek sıcaklık ve nemin sezonun ilk resmi maçında futbolcuları olumsuz etkilediği ortada. Ancak yine de sadece 3 hazırlık maçı oynayarak lige giren Beşiktaş, hazır ve güçlü bir görüntü ortaya koydu.

EN ÇOK PARLAYAN N’KOUDOU iDi

Takıma yeni katılan Salih, gerçek kalitesinin altında kaldı ve bundan çok daha fazlasını verecek potansiyele sahip. Yenilerden Kenan da çalışkan ve hareketliydi. Siyah beyazlılarda dün N’Koudou en çok parlayan isim oldu.

Sergen Yalçın son bölümde yaptığı değişikliklerden de verim alarak farkı 3’e çıkarttı ve son derece üstün bir oyunla rakibine hiç pozisyon vermediği maçı 3-0 kazandı. Haftaların ilerlemesi, yeni transferlerin katılmasıyla temposunu daha da yukarıya çıkartacak olan son şampiyon kaldığı yerden devam ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı.